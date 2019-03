Polizeipräsidium Koblenz / Einbruch in Koblenzer Kiosk schlug fehl

Einbruch in Koblenzer Kiosk schlug fehl

Koblenz - Ein bislang unbekannter Täter versuchte in der Nacht zum Dienstag, 26.03.2019, 0.30 Uhr, in einen Kiosk auf dem Jean-Elsner-Platz, in der Nähe der Berufsbildenden Schule, einzubrechen. Ein Zeuge hörte das Klirren einer Glasscheibe und sah im Anschluss daran eine dunkel gekleidete männliche Person, die in Richtung Gutenbergstraße flüchtete. Dieser hatte zuvor versucht, die Scheibe der Eingangstür zum Kiosk einzuwerfen, wobei lediglich nur die erste Scheibe der Sicherheitsverglasung zu Bruch ging. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1030.

OTS: Polizeipräsidium Koblenz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117715 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117715.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz

Telefon: 0261-103-2013, Georg E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.