Polizeipräsidium Koblenz / Einbruchsversuch in Koblenz-Stolzenfels

Einbruchsversuch in Koblenz-Stolzenfels

Koblenz - Am Montag, 28.05.2018, versuchten Unbekannte in der Zeit zwischen 21.50 Uhr und 22.15 Uhr, ein Fenster einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rhenser Straße aufzuhebeln. Durch diese Versuche kam es zu einem Spannungsriss der Scheibe. Das Öffnen des Fensters gelang dem oder den Tätern jedoch nicht. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, Telefon: 0261-1032690.

