Polizeipräsidium Koblenz / Erneuter Einbruch in Imbisshütte / ...

Erneuter Einbruch in Imbisshütte / Hungrige Einbrecher

Koblenz - In der Nacht zum 24. Februar kam es zu einem Einbruch in einen Imbiss im Industriegebiet Metternicher Feld. Der oder die bislang unbekannten Täter rissen die Außenverkleidung auf und gelangten so in den Innenbereich. Dort wurden 5 Dosen Cola und 20 Frikadellen entwendet. Bereits in der Nacht davor war dort eingebrochen worden. Auf die entsprechende Pressemitteilung wird hiermit hingewiesen. Die Polizei bittet erneut um mögliche Zeugenhinweise unter Telefon 0261/103-2910.

