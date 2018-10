Polizeipräsidium Koblenz / Größerer Polizeieinsatz in Waldesch

Größerer Polizeieinsatz in Waldesch

Koblenz - Am 02.10.2018, zwischen 15.40 Uhr und 17.00 Uhr, kam es in Waldesch zu einem größeren Polizeieinsatz. Anlass war ein 28-jähriger Mann, welcher psychische Probleme hatte und zudem in Besitz einer Schusswaffe war. Die Situation konnte durch Spezialeinsatzkräfte der Polizei ohne Verletzte bereinigt werden. Weiterhin war der Polizeihubschrauber im Einsatz, der die Polizeibeamten am Boden unterstütze.

