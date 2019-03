Polizeipräsidium Koblenz / Hochsitz am Heyerberg in ...

Hochsitz am Heyerberg in Koblenz-Güls umgeworfen

Koblenz - Am 12.03.2019, wurde in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 16.20 Uhr, von bislang unbekannten Tätern ein circa 3,50 m hoher Hochsitz umgeworfen und beschädigt. Dieser Hochsitz war rund 200 m von der dortigen Grillhütte entfernt, aufgebaut. Es entstand ein Schaden von rund 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon: 0261-1032911.

