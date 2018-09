Polizeipräsidium Koblenz / Koblenz: 40-Tonner verursacht ...

Koblenz: 40-Tonner verursacht Unfall in der "Mailust"

Koblenz - In einer scharfen Linkskurve kam es am gestrigen Vormittag (3. September 2018) zu einem Unfall, bei dem der Auflieger eines Lkw mit einem Auto zusammenstieß.

Um kurz nach 7.00 Uhr war der 40-Tonner von der Carl-Zeiss-Straße kommend in Richtung Bubenheim unterwegs.

Kurz nach der Unterführung in der "Mailust" kam der Lkw-Fahrer in der dortigen Linkskurve mit seinem kompletten Gefährt aufgrund der Breite und Länge des Fahrzeugs auf die Gegenfahrspur. Dies erkannte eine herannahende Autofahrerin und stoppte ihren Skoda in der Kurvenmitte.

Der Lkw fuhr weiter und kollidierte mit der linken Seite des Aufliegers die Fahrzeugfront des Skoda. Das Auto wurde hierbei stark beschädigt. Es war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

