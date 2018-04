Polizeipräsidium Koblenz / Koblenz-Alkoholbedingter Sturz mit ...

Koblenz-Alkoholbedingter Sturz mit dem Fahrrad

Koblenz - Am Freitagabend gegen 22:47 Uhr befuhr ein 25-jähriger Fahrradfahrer die Straße "Vor dem Sauerwassertor" in Richtung B42. Als er auf der gegenüberliegenden Straßenseite einige Bekannte entdeckte, war er kurz unaufmerksam und kam zu Fall. Dabei verletzte er sich so, dass er einem nahen Krankenhaus zugeführt werden musste. Noch an der Unfallstelle stellten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem jungen Mann fest. Ein Alco-Test ergab einen Atemalkoholwert von 1,3 Promille. In der Folge wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

