Polizeipräsidium Koblenz / Koblenz-Aufmerksame Kraftfahrerin ...

Koblenz-Aufmerksame Kraftfahrerin leitet Rettung ein

Koblenz - Am Samstag, den 21.04.2018, gegen 14:00 Uhr, bemerkte eine aufmerksame Pkw-Fahrerin einen Herrn im seinem Pkw sitzend, an der Augustakaserne in der Straße Ellingshohl in Koblenz. Ihr fiel auf, dass der Mann zusammengesunken hinter dem Lenkrad seines Pkw saß. Sie hielt an und stellte fest, dass er nicht mehr ansprechbar war. Daraufhin verständigte sie sofort den Notruf. Sofort entsandte Rettungskräfte stellten einen akuten schweren Krankheitsschub fest, so dass eine lebensrettende Erstversorgung erfolgte und der Mann rechtzeitig in ein Krankenhaus eingeliefert werden konnte. Hier kamen mehrere glückliche Umstände zusammen, die Schlimmeres verhinderten. Zunächst schaffte es der 58-Jährige rechtzeitig sein Fahrzeug bis zum Stillstand abzubremsen. Zugleich war es der Aufmerksamkeit der nachfolgenden Dame geschuldet, dass der Mann gerettet werden konnte.

