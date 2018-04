Polizeipräsidium Koblenz / Koblenz: Große Anteilnahme am Tod ...

Koblenz: Große Anteilnahme am Tod von Gerd Michael Straten

Koblenz - Aufgrund der sehr großen Anteilnahme am gewaltsamen Tod des Herrn Straten hat sich seine Familie dazu entschlossen, auch der Bevölkerung die Möglichkeit zu geben sich von dem Verstorbenen zu verabschieden.

Am kommenden Freitag, 4. Mai 2018, wird der Sarg in der Friedhofshalle des Friedhofs in Koblenz-Lützel, Am Petersberg, aufgebahrt.

Zwischen 14.00 Uhr und 18.00 Uhr besteht dort die Möglichkeit Abschied zu nehmen. Ein Kondolenzbuch ist ebenfalls ausgelegt.

Gemäß dem Wunsch der Familie wird die Bestattung zu einem späteren Zeitpunkt unter Ausschluss der Öffentlichkeit erfolgen.

