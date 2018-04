Polizeipräsidium Koblenz / Koblenz: Imbiss aufgebrochen

Koblenz: Imbiss aufgebrochen

Koblenz - In der Nacht zum Donnerstag, 12.04.2018, drangen Unbekannte in einen Imbiss in der Andernacher Straße in Koblenz ein. Diese brachen die Metallgittertür auf, um in den Verkaufsraum zu gelangen. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 150 Euro. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690

