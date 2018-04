Polizeipräsidium Koblenz / Koblenz: Ladendieb packt aus

Koblenz: Ladendieb packt aus

Koblenz - Am Donnerstag, 19.04.2018, 20.25 Uhr, wurde der Polizei ein flüchtender Ladendieb in der Jakob-Caspers-Straße in Koblenz gemeldet. Dieser, ein 25 Jahre alter Mann, hatte zuvor in dem dortigen Kaufhaus ein Tablet-PC im Wert von 90 Euro gestohlen. Nach kurzer Flucht wurde er vom Ladendetektiv eingeholt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Das Tablet hatte er auf seiner Flucht weggeworfen, es konnte aber wenig später total beschädigt aufgefunden werden. Bei der anschließenden Durchsuchung seines Pkw wurden mehrere Drogerieartikel sichergestellt, die er zuvor laut eigenen Angaben in verschiedenen Drogeriemärkten im Bereich Neuwied und Andernach gestohlen hatte. In seiner Vernehmung räumte er weitere Ladendiebstähle ein. Anzuführen ist weiterhin, dass der Ladendieb offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, was dann noch eine Blutprobe zur Folge hatte.

