Polizeipräsidium Koblenz / Koblenz-Moselweiß - Brand eines ...

Koblenz-Moselweiß - Brand eines kleinen Waldgrundstückes

Koblenz - Am Freitag, dem 31.08.18, meldeten zahlreiche Verkehrsteilnehmer gegen 19:35 Uhr eine größere Rauchentwicklung in einem Waldstück oberhalb der B49 zwischen Koblenz-Moselweiß und Koblenz-Lay. Durch die eingesetzten Kräfte wurde schließlich im Bereich der dortigen Weinberge eine Brandstelle lokalisiert, welche durch die Berufsfeuerwehr Koblenz schnell kontrolliert und abgelöscht werden konnte. Zur Durchführung der Löscharbeiten war eine kurzfristige Sperrung der B49 erforderlich. Die gesamten Einsatzmaßnahmen der Polizei und Feuerwehr waren gegen 20:25 Uhr abgeschlossen. Angaben zum entstandenen Sachschaden oder zu der Brandursache können bislang noch nicht gemacht werden, die Ermittlungen diesbezüglich dauern noch an.

