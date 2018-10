Polizeipräsidium Koblenz / Koblenz - Suche nach vermisstem ...

Koblenz - Suche nach vermisstem 76-Jährigen erfolgreich

Koblenz - Seit gestern 14:00 Uhr war ein 76-jähriger aus Koblenz Lützel vermisst. Er war nach einem seiner üblichen Spaziergänge nicht nach Hause zurückgekehrt (wir berichteten). Die umfangreiche Suche führte nunmehr zum Erfolg. Eine im Rahmen der Suche eingesetzte Streife der Polizei entdeckte den Mann in erschöpftem Zustand in der Schlachthofstraße an einem Baum sitzend. Er konnte zurück zu seiner Familie gebracht werden.

