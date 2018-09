Polizeipräsidium Koblenz / Koblenz - Unfall - verletzter Fußgänger

Koblenz - Unfall - verletzter Fußgänger

Koblenz - Am 25.09.2018, um 16.30 Uhr, wurde ein Fußgänger beim Überqueren der Moselweißer Straße, in Höhe der Franz-Weis-Straße, von einem in Richtung Saarplatz fahrenden PKW erfasst. Der 63jährige Mann wurde hierbei schwer verletzt und durch einen Rettungshubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus geflogen. Am PKW war nur geringer Sachschaden entstanden. Durch die Vollsperrung kam es bis 17.10 Uhr zu einer nicht unerheblichen Beeinträchtigung des Berufsverkehrs.

