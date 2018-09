Polizeipräsidium Koblenz / Koblenzerin mit Kinderwagen auf ...

Koblenzerin mit Kinderwagen auf Diebestour

Koblenz - Am gestrigen Donnerstag, 06.09.2018, ging einem aufmerksamen Mitarbeiter eines Shops in der Koblenzer Löhrstraße gegen 16.00 Uhr eine Ladendiebin ins Netz. Er beobachtete die 29-Jährige dabei, wie sie Kinderbekleidung in ihre Wickeltasche steckte und das Geschäft ohne zu zahlen verlassen wollte. Nach Eintreffen der Polizei wurden ihr Kinderwagen und die mitgeführten Taschen durchsucht. Hierbei kamen noch weitere Kleidungsstücke im Wert von rund 200 Euro zum Vorschein, die sie zuvor in zwei anderen Geschäften gestohlen hatte.

