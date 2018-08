Polizeipräsidium Koblenz / Körperverletzung - Zeugen gesucht

Körperverletzung - Zeugen gesucht

Koblenz - Am 18.08.2018, um ca. 00.10 Uhr kam es in der Schanzenpforte zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der sich der 21jährige Geschädigte an der Schulter verletzte. Vorausgegangen war ein verbaler Streit zwischen dem Geschädigten und einer 5-Köpfigen-Gruppe (drei junge Männer und zwei junge Frauen), die in einer Schlägerei zwischen einem der jungen Männer aus der Gruppe und dem Geschädigte endete. Die Gruppe entfernte sich dann schnell in unbekannte Richtung

Von den drei jungen Männer der Aggressorengruppe konnte der Kontrahent und eine weitere Person vage beschrieben werden. Kontrahent: ca. 18 Jahre alt, stark Akne im Gesicht, etwa 180 groß, trug eine graue Baseballmütze und Adidas-Jacke mit grauen Streifen. Ein Begleiter: ca. 16-19 Jahre alt, roter Kapuzenpullover, sehr lockiger Haarwuchs

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 unter der Tel.-Nr.: 0261/103-2510 oder per Mail an pikoblenz1@polizei.rlp.de

