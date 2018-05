Polizeipräsidium Koblenz / Ladendiebin schlägt in Koblenz zu

Ladendiebin schlägt in Koblenz zu

Koblenz - Einer aufmerksamen Ladendetektivin eines Kaufhauses auf der Löhrstraße fiel am gestrigen Dienstag, 29.05.2018, 15.37 Uhr, eine 18 Jahre alte Frau auf, die sich mehrere Flaschen hochwertigen Parfums in die Handtasche steckte und sich anschließend umgehend auf den Weg zum Ausgang machte. Doch hieran wurde sie rechtzeitig gehindert. Mehrfach versuchte sie, die Ladendetektivin von ihr fernzuhalten, schubste sie und schlug nach ihr. Gemeinsam mit einem Kollegen gelang es die Frau festzuhalten und ins Büro zu führen. Bei der anschließenden Durchsuchung durch die Polizei kamen aus der von der Diebin mitgeführten Tasche die Parfums im Wert von 664 Euro und zwei neuwertige Markenbrillen im Wert von 489 Euro zum Vorschein. Die Herkunft der Brillen, die beide noch mit entsprechenden Preisschildern versehen waren, konnte bislang noch nicht geklärt werden. Die Ladendetektivin wurde von der Diebin leicht am Arm verletzt.

