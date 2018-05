Polizeipräsidium Koblenz / Mendig-Sperrung der BAB 61 nach ...

Mendig-Sperrung der BAB 61 nach Unfall in Baustelle

Koblenz - Am 30.05.2018 um 21:50 Uhr befuhr eine 64-Jährige PKW-Fahrerin die BAB61 in südliche Richtung. Zwischen der Anschlussstelle Mendig und der Anschlussstelle Kruft, kurz vor dem Parkplatz "Streitgieren", befuhr sie im Bereich einer Baustelle den linken von zwei Fahrstreifen und überholte einen mit Gefahrgut beladenen Lastzug. Hierbei übersah die PKW-Fahrerin die beiden bereits zuvor aufgestellten Vorwegweiser und letztendlich den Sperrbock, welcher sich auf dem linken Fahrstreifen befand, um die Fahrbahn von zwei auf einen Fahrstreifen zu verengen. Sie bremste stark ab, um einen Zusammenstoß mit dem Sperrbock zu verhindern und wechselte auf den rechten Fahrstreifen, wo jedoch der Lastzug fuhr. Da kein Standstreifen vorhanden war, konnte der Lastzug-Fahrer nicht nach rechts ausweichen und der PKW prallte gegen den Lastzug. Von hier wurde der PKW abgewiesen und zurück in den Sperrbock gedrückt. Der PKW wurde zunächst zwischen dem Lastzug und dem Sperrbock eingeklemmt, die Fahrerin konnte jedoch selbstständig ihren PKW verlassen. Die PKW-Fahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 48.000EUR. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Süden für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für ca. 2 Stunden voll gesperrt werden.

