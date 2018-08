Polizeipräsidium Koblenz / Münzfernsprecher in Koblenz ...

Münzfernsprecher in Koblenz aufgebrochen

Koblenz - Am Donnerstag, 30.08.2018, 00:45 Uhr, meldete ein Zeuge der Koblenzer Polizei einen beschädigten Münzfernsprecher am Zugang zum Löhr-Center in der Fischel-Passage. Vor Ort stellte sich heraus, dass dieser aufgehebelt und das Münzfach gestohlen wurde. An dem Fernsprecher entstand hoher Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, Telefon: 0261-1030.

