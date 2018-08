Polizeipräsidium Koblenz / Pkw-Aufbruch in Koblenz, ...

Pkw-Aufbruch in Koblenz, Franz-Weis-Straße

Koblenz - In der Nacht zum 21.08.2018, 02.00 Uhr, wurde ein Daimler-Benz, A-Klasse in der Franz-Weis-Straße gegenüber einem Autohaus auf bislang ungeklärte Art und Weise geöffnet. Das Handschuhfach wurde vom Täter durchsucht und geleert. Es wurde lediglich eine Ledermappe mit Serviceheft und Bordbuch gestohlen. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

