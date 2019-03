Polizeipräsidium Koblenz / Pkw in Koblenz-Güls aufgebrochen - ...

Pkw in Koblenz-Güls aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Koblenz - Der Geschädigte parkte seinen Pkw, einen roten Citroen am gestrigen Dienstag, 12.03.2019, gegen 15.30 Uhr oberhalb der Grillhütte Heyerberg in Koblenz-Güls, um dort spazieren zu gehen. Auf dem Rückweg zu seinem Pkw sah er gegen 16.20 Uhr aus der Ferne eine Person, die sich an seinem Fahrzeug zu schaffen machte. An seinem Citroen angelangt, stellte er fest, dass zwischenzeitlich die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und ein Rucksack gestohlen wurde. Dieser wurde im Anschluss unweit des Fahrzeugs aufgefunden. Gegenstände wurden aus diesem nicht gestohlen. Zeugen teilten kurze Zeit später mit, dass sich zum Zeitpunkt der Tat vier Jugendliche im Bereich des geparkten Pkw aufgehalten haben. Einer dieser Jungs war mit einer auffallend roten Jacke bekleidet. Diese Personengruppe wurde laut weiterer Zeugenmeldung gegen 19.00 Uhr auf einer Bank im Bereich der alten Kirche gesehen. Hinweise zur Tat sowie Hinweise zu den vier Jugendlichen, die im vorliegenden Fall als Zeugen der Tat in Betracht kommen, nimmt die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer 0261-1032690, entgegen.

