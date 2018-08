Polizeipräsidium Koblenz / Pkw überschlug sich auf der B 327

Pkw überschlug sich auf der B 327

B 327 Waldesch - Am 24.08.2018, 16:40 Uhr, befuhr ein 71-Jähriger mit seinem Fahrzeug die B 327 aus Richtung Koblenz kommend in Fahrtrichtung Waldesch. Ca. 500m vor der Ortslage Waldesch kam er mit seinem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der im Fahrzeug eingeschlossen Fahrer konnte durch Ersthelfer vor dem Eintreffen der Rettungskräfte befreit werden. Der 71-Jährige wurde zur Beobachtung in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von mindestens 12.000 Euro. Die B 327 war für ca. eine Stunde nur einspurig befahrbar.

