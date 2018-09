Polizeipräsidium Koblenz / Pressemeldung für das Stadtgebiet ...

Pressemeldung für das Stadtgebiet Koblenz v. 28.09. bis 30.09.2018

Koblenz -

Trunkenheit im Verkehr Am 28.09.2018 gegen 18.52 Uhr wurde der Polizei durch mehrere Zeugen ein in Schlangenlinien fahrender PKW auf der Europabrücke in Fahrtrichtung Bonn gemeldet. An dem PKW wären auch bereits mehrere Beschädigungen zu erkennen. Der Fahrer konnte letztendlich durch Zeugen in der Ernst-Sachs-Straße angehalten werden. Bei der sich anschließenden polizeilichen Kontrolle wurde bei dem 33-jährigen Fahrer aus dem Rhein-Lahn-Kreis eine Atemalkoholkonzentration in Höhe von 1,92 Promille festgestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Samstagmorgen um 08.30 Uhr wurde ein 45-jähriger PKW-Fahrer aus Koblenz im Brenderweg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer führte weder Führerschein noch einen Personalausweis mit. Zunächst gab er gegenüber den Polizeibeamten falsche Personalien an. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

Ebenfalls keine gültige Fahrerlaubnis hatte eine 39-jährige Koblenzerin, welche am Samstag um 16.45 Uhr mit ihrem PKW in der Schloßstraße unterwegs war. Ihr musste die Weiterfahrt untersagt werden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Am Samstagabend gegen 23.00 Uhr kam es hinter Koblenz-Güls in der Straße "Am Mühlbach" vor der Einmündung zur L 125 zu einem Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Mann aus Neuwied kam mit seinem PKW von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge im angrenzenden Straßengraben mit einem Baum. Hierbei wurde der Fahrer verletzt, so dass eine Behandlung in einem Koblenzer Krankenhaus erforderlich war. Ebenso konnte dort auch die Blutprobe entnommen werden, nachdem ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,68 Promille ergab. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Sachbeschädigung Am frühen Sonntagmorgen wurde eine Schaufensterscheibe in der Marktstraße eingeschlagen. Nach einem Zeugenhinweis konnte der flüchtige Täter in der Hohenfelder Straße angetroffen werden. Dieser hatte sich beim Einschlagen der Scheibe an der Hand verletzt, so dass nach den polizeilichen Maßnahmen eine ärztliche Versorgung der Wunde durch den Rettungsdienst erfolgen konnte.

OTS: Polizeipräsidium Koblenz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117715 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117715.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz SB: PHK Fuhrmann Telefon: 0261-103-1099 E-Mail: ppkoblenz.flz.poststelle@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.