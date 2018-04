Polizeipräsidium Koblenz / Radfahrer belästigt Joggerin - ...

Radfahrer belästigt Joggerin - Zeugen gesucht

Koblenz - Am 31.03.2018, gegen 09.50 Uhr lief eine Joggerin über die Kurt-Schumacher-Brücke in Richtung Metternich. Plötzlich näherte sich ein unbekannter Fahrradfahrer von hinten und griff der Frau im Vorbeifahren ans Gesäß und in den Schritt. Lachend setzte er seine Fahrt anschließend in Richtung Güls fort.

Die Geschädigte konnte den Mann wie folgt beschreiben: ca. 45-50 Jahre alt, südländisches Aussehen, dunkelbraunes bis schwarzes, mittellanges Haar, trug eine schwarze Schirmmütze und eine schwarze Jacke. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein lilafarbenes Treckingrad mit Gepäckträger gehandelt haben. Auf dem Gepäckträger war eine schwarze Umhängetasche befestig.

Zeugen, die Angaben zur Person oder zum Tatablauf machen können, sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion 2 in Koblenz melden. Telefonnummer: 0261/103-2910 EMail: pikoblenz2@polizei.rlp.de

