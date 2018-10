Polizeipräsidium Koblenz / Rot heißt Rot

Rot heißt Rot

Koblenz - Am gestrigen Donnerstag, 25.10.2018, führten Beamte/Beamtinnen der Polizeiinspektion Koblenz 1 zwischen 07.30 Uhr und 08.00 Uhr eine Verkehrskontrolle an der Ampel Friedrich-Ebert-Ring / Südallee (in Richtung Pfaffendorfer Brücke) durch. Insgesamt wurden während dieser 30-minütigen Kontrolle 17 Verstöße festgestellt. Hier wurden ein Pkw-Fahrer sowie 8 Radfahrer und 8 Fußgänger auffällig. Kommt der Fußgänger in solchen Fällen mit einem Bußgeld von 5 Euro "davon", kann das verkehrswidrige Verhalten von Fahrradfahrern durch aus Auswirkung auf das "Punktekonto" in Flensburg haben. Fährt man mit dem Bike über die Ampel, wenn sie gerade auf Rot umgesprungen ist, kostet es 60 Euro. Dazu gibt es einen Punkt in Flensburg. War die Ampel bereits länger als 1 Sekunde rot, liegt das Bußgeld sogar bei 100 Euro. Hat man in Flensburg 8 Punkte eingesammelt, darf man den Führerschein erst einmal abgeben. Dabei wird nicht unterschieden zwischen einem Fahrrad- und Autokonto.

