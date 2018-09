Polizeipräsidium Koblenz / Rotlicht missachtet - Zwei ...

Rotlicht missachtet - Zwei leichtverletzte Personen

Koblenz - Am Samstag, dem 01.09.18, ereignete sich gegen 13:30 Uhr auf der Kreuzung Friedrich-Ebert-Ring/Hohenzollernstraße ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Der 29-jährige Unfallverursacher aus dem Kreis Cochem-Zell befuhr zunächst den Friedrich-Ebert-Ring in Richtung Moselring und bog im weiteren Verlauf nach links in die Hohenzollernstraße ab. Hier missachtete er die für ihn geltende Rotphase der dortigen Ampelanlage und kollidierte mit einem aus Richtung Moselring kommenden, bevorrechtigten PKW eines 52-jährigen Koblenzer. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt, an beiden PKW entstand erheblicher Sachschaden. Beide Unfallbeteiligten wurden vom Rettungsdienst zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich kurzzeitig für den Verkehr gesperrt.

