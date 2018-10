Polizeipräsidium Koblenz / Sachbeschädigung an geparkten ...

Sachbeschädigung an geparkten Fahrzeugen

Koblenz - In dem Zeitraum Samstag/Sonntag, 06./07.10.18, 22 - 11 Uhr, wurden im Bereich der südlichen Vorstadt mindestens 11 geparkte Fahrzeuge mutwillig beschädigt. Betroffen waren Fahrzeuge in der Löhrstraße, Chlodwigstraße, Schützenstraße und in der Laubach. Der Schaden wird auf ca. 5000 EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 1, Telefon: 0261 103-2510, in Verbindung zu setzen.

