Polizeipräsidium Koblenz / Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Koblenz - Rübenach - Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht vom 22.08.2018 auf den 23.08.2018 in der Keltenstraße in Koblenz-Rübenach die komplette linke Fahrzeugseite eines schwarzen BMW durch Aufsprühen einer weißlichen, säureähnlichen Substanz. Die PI Koblenz 2 bittet um sachdienliche Hinweise, 0261-1ß32910.

OTS: Polizeipräsidium Koblenz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117715 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117715.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz PI Koblenz 2 Telefon: 0261-103-2910 E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -