Polizeipräsidium Koblenz / Trunkenheitsfahrt nach ...

Trunkenheitsfahrt nach Oktoberfestbesuch

Koblenz - Am Abend des 21.09.2018 fand eine Abfahrtskontrolle vom Koblenzer Oktoberfest in Wallersheim statt. Gegen 22.30 Uhr wurde bei einem französischen Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und durchgeführt. Da die Beifahrerin ebenfalls alkoholisiert war, musste das Fahrzeug durch ein Abschleppunternehmen umgesetzt werden. Weiterhin wurde aufgrund des fehlenden Wohnsitzes in Deutschland eine Sicherheitsleistung einbehalten. Der Führerschein wurde sichergestellt.

