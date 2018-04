Polizeipräsidium Koblenz / Unfall in der ...

Unfall in der Kardinal-Krementz-Straße in Koblenz - Wer hatte "Grün", wer "Rot"?

Koblenz - Am Montag, 16.04.2018, kam es gegen 11.00 Uhr in Koblenz zu einem Verkehrsunfall, dessen Hergang nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte. Der Fahrer eines Pkw fuhr aus der Karthäuserstraße kommend, in den Kreuzungsbereich zur Kardinal-Krementz-Straße ein. Hierbei musste er einem von links kommenden LKW ausweichen. Dieser war an der "Ampelkreuzung" in Richtung Rizzastraße fahrend unterwegs. Der Pkw-Fahrer kam bei dem Ausweichmanöver nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Stromkasten. Bei dem Aufprall zog er sich leichtere Verletzungen zu. Zu einer Kollision mit dem Lkw kam es nicht. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Koblenz, 0261-1030, in Verbindung zu setzen.

