Polizeipräsidium Koblenz / Verkehrsunfall B 327 - ...

Verkehrsunfall B 327 - Motorradfahrer verletzt

Koblenz - Am heutigen Dienstag, 18. September 2018, kam es gegen 18 Uhr auf der B 327 zwischen Waldesch und dem Parkplatz Remstecken zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein aus Koblenz kommender Pkw-Fahrer wollte nach links abbiegen und verursachte hierbei einen Stau, den ein Kradfahrer zu überholen versuchte. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Motorradfahrer zu Fall und kollidierte mit einem Pkw im Gegenverkehr. Der Fahrer des Kraftrads war noch ansprechbar, zog sich aber Verletzungen zu, die in einem Koblenzer Krankenhaus behandelt werden. Der Pkw- Fahrer erlitt einen Schock. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, die Bundesstraße musste aufgrund der aufwendigen Unfallaufnahme für ca. 30 Minuten gesperrt werden.

