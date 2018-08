Polizeipräsidium Koblenz / Verkehrsunfall mit Kleinkraftrad - ...

Verkehrsunfall mit Kleinkraftrad - Fahrer leicht verletzt

Koblenz - Am 17.08.2018, um 13.05 Uhr kam es am Moselring (B9) in Fahrtrichtung Europabrücke zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kleinkraftrad und einem Pkw, da die 50jährige Kradfahrerin beim Spurwechsel nach links, den dort fahrenden 57jährigen Pkw-Fahrer vermutlich übersah. Durch den Zusammenstoß stürzte die Kradfahrerin und zog sich Schürfwunden an Armen und Beinen zu. An beiden Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden.

