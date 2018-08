Polizeipräsidium Koblenz / Verkehrsunfall mit leichtverletztem ...

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Motorradfahrer - Zeugen gesucht

Koblenz - Am Freitag, dem 31.08.18, kam es gegen 16:40 Uhr im Bereich der Kreuzung Am Wöllershof/Hohenfelder Straße zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem PKW. Hierbei wurde der Motorradfahrer leicht verletzt. Der Unfallhergang konnte bislang nicht zweifelsfrei geklärt werden, da hierzu unterschiedliche Angaben gemacht wurden. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden daher gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 1 unter der Telefonnummer 0261/103-2510 oder PIKoblenz1@Polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeipräsidium Koblenz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117715 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117715.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz Polizeiinspektion Koblenz 1

Telefon: 0261-103-2510 E-Mail: pikoblenz1@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.