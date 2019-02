Polizeipräsidium Koblenz / Verkehrsunfall mit verletztem ...

Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Koblenz - Am 25.2.2019 gegen 16:30 Uhr kam es in der Mayener Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer. Der Radfahrer hatte an seinen Lenker eine mit Einkäufen vollbeladene Plastiktüte gehängt. Vermutlich kam er infolge der Tragetasche ins Schleudern, verlor die Kontrolle über sein Fahrrad und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Er fiel mit dem Kopf gegen die rechte Fahrzeugseite des VW Polo und erlitt eine Gehirnerschütterung. Der Radfahrer trug keinen Helm und wurde nicht unerheblich am Kopf verletzt. Er wurde ins Krankenhaus Ev. Stift in Koblenz verbracht. Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass dieses Risiko durch das Tragen eines Helms minimiert wird. Ein Fahrradhelm verhindert zwar keine Unfälle, verringert aber die Schwere von Kopf- und Hirnverletzungen deutlich.

