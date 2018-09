Polizeipräsidium Koblenz / Verkehrsunfall mit zwei ...

Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten in Koblenz-Kesselheim

L 126 Koblenz-Kesselheim - Am 23.09.2018, gegen 17:25 Uhr, befuhr eine 18-jährige Pkw-Fahrerin die L 126 aus Richtung Sankt Sebastian kommend in Richtung Koblenz-Kesselheim. Ausgangs einer leichten Linkskurve kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr und stieß hier frontal mit dem Pkw eines entgegenkommenden 24-jährigen Pkw-Fahrers zusammen. Die junge Dame wurde bei dem Zusammenstoß im Pkw eingeklemmt und musste durch Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Koblenz befreit werden. Beide Personen erlitten schwerste Verletzungen und wurden in Koblenzer Krankenhäuser eingeliefert. Eine 20-jährige Mitfahrerin in dem Pkw des 24-Jährige erlitt leichtere Blessuren. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 40.000 Euro. Mit der Rekonstruktion des Unfallherganges wurde ein Gutachter beauftragt. Im Einsatz waren Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Koblenz, der freiwilligen Feuerwehr Wache Nord, DRK und Notärzte. Die L 126 musste für 1,5 Stunden voll gesperrt werden.

