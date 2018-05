Polizeipräsidium Koblenz / Verkehrsunfallflucht in Metternich ...

Verkehrsunfallflucht in Metternich - Zeugen gesucht

Koblenz - Am 05.05.2018, gegen 08.08 Uhr, ereignete sich im Einmündungsbereich Rübenacher Straße/Im Acker ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw Pritschenwagen und einem Pkw Mercedes, Farbe silber. Der Pkw Fahrer bog nach dem Zusammenstoß nach links in die Straße Im Acker ab und setzt seine Fahrt in Richtung Metternich fort. Bei dem Fahrer soll es sich um einen jüngerer Mann, bekleidet mit einem weißen Hemd gehandelt haben.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen Fahrer oder Pkw, machen können, sollen sich bitte bei der PI Koblenz 2 unter der Tel.: 0261/103-2911 oder per Mail an pikoblenz2@polizei.rlp.de melden

OTS: Polizeipräsidium Koblenz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117715 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117715.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz

Telefon: 0261-103-0 E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.