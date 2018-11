Polizeipräsidium Koblenz / Versuchter Einbruchsdiebstahl - ...

Versuchter Einbruchsdiebstahl - Täter festgenommen

Koblenz - Am 24.11.2018, gegen 23.30 Uhr, wurde in einem Bauunternehmen in Rübenach ein Einbruchalarm ausgelöst. Mehrere Streifenbesatzungen und ein Diensthundeführer fuhren daraufhin zu dem Objekt. Beim Eintreffen konnte man eine männliche Person erkennen, die über eine Mauer in ein angrenzendes Waldstück flüchtete. Ein Polizeihubschrauber unterstützte die anschließende Suche. Der 30-jährige Tatverdächtige wurde letztendlich durch den Diensthundeführer entdeckte festgenommen. Bei einer Durchsicht der Firma stellte man fest, dass augenscheinlich nichts entwendet wurde. Der Hubschrauber konnte in Tatortnähe noch ein Fahrzeug feststellen. Bei der Überprüfung des Pkw saß darin eine 34-jährige Frau. Das Fahrzeug war bereits in der Vergangenheit bei Straftaten, die der Tatverdächtige begangen hatte, als Tatmittel aufgefallen. Eine direkte Tatbeteiligung konnte der Frau jedoch nicht nachgewiesen werden. Sie wurde nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen entlassen. Gegen den Tatverdächtigen ordnete die Staatsanwaltschaft jedoch die vorläufige Festnahme zum Zwecke der Vorführung an. Er wurde ins Gewahrsam eingeliefert. Der Pkw wurde beschlagnahme.

