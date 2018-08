Polizeipräsidium Koblenz / Von Sonne geblendet - Radfahrer ...

Von Sonne geblendet - Radfahrer übersehen

Koblenz - Ein 25 Jahre alter Fahrradfahrer wurde am gestrigen Dienstag, 28.08.2018 bei einem Unfall um 08.25 Uhr in der Schönbornluster Straße in Koblenz schwer verletzt. Der Fahrer eines Pkw bog dort, aus Richtung Züchnerstraße kommend, nach links in den Kesselheimer Weg ab und übersah den auf dem Radweg entgegenkommenden Fahrradfahrer. Dieser schlug bei der Kollision mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und wurde anschließend in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert. (Platzwunde, diverse Prellungen) Der 65-jährige Pkw Fahrer gab an, dass er den Radfahrer auf Grund der tiefstehenden Sonne übersehen hatte.

