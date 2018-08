Polizeipräsidium Koblenz / VW-Beetle auf Krankenhausparkplatz ...

VW-Beetle auf Krankenhausparkplatz aufgebrochen

Koblenz - Am Dienstag, 21.08.2018, wurde ein schwarzer VW auf dem Krankenhausparkplatz im Kemperhofweg in Koblenz aufgebrochen. Unbekannte schlugen die Scheibe der Beifahrertür ein und stahlen eine Kosmetiktasche und 15 Euro Bargeld aus der Mittelkonsole. Tatzeit: 17.30 Uhr - 22.00 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1032690.

