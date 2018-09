Polizeipräsidium Koblenz / Widerstand gegen Polizeibeamte

Widerstand gegen Polizeibeamte

Koblenz - Am 23.09.2018, gegen 03.00 Uhr wurde die Polizei zu einer Gaststätte am Altenhof gerufen, da dort ein stark alkoholisierter Mann - trotz Hausverbot - die Örtlichkeit nicht verlassen wollte und zudem andere Gäste belästigte. Dem 22-jährige aus der Verbandsgemeinde Maifeld wurde dann durch die Polizeikräfte ein Platzverweis erteilt, dem er jedoch nicht Folge leistete. Nachdem auch die Androhung einer Anzeige und die Ingewahrsamnahme als letzte Konsequenz keine Wirkung zeigten, versuchten die Polizeikräfte den Mann wegzuschieben. Dagegen sperrte er sich und beleidigte einen Polizeibeamten. Daraufhin wurde er von den Polizeikräften erfasst und trotz Gegenwehr festgehalten. Ihm wurde die Fesselung und Ingewahrsamnahme erklärt. Hierbei leistete er erneut Widerstand gegen die Maßnahme, in dem er sich massiv sperrte. Letztendlich gelange es den eingesetzten Beamten, mit Unterstützung weiterer Kräfte, den Mann zu fesseln und ihn ins Gewahrsam zu verbringen. Dort verbrachte er den Rest der Nacht bis zur Ausnüchterung. Den, bereits wegen gleichgelagerten Fällen polizeilich bekannten, Beschuldigten erwartet jetzt eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch, Beleidigung und Widerstand.

