Polizeipräsidium Koblenz / Wolken - Verkehrsunfall auf der L ...

Wolken - Verkehrsunfall auf der L 52 bei Wolken - eine Person verletzt

Koblenz - Gegen 11:40 Uhr ereignete sich am 12.10.2018 auf der L 52 in der Nähe von Wolken ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW. Aus noch ungeklärter Ursache geriet eine 49-jährige Fahrerin eines Daihatsu zwischen dem ESSO-Autohof und Wolken in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem 22-Tonnen-LKW. Die Fahrerin erlitt durch den Aufprall eine Verletzung am Bein und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der 57-jährige LKW-Fahrer erlitt einen Schock. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 20.000.-Euro geschätzt. Die L 52 war zeitweise komplett gesperrt. Aktuell besteht die Sperrung noch in Richtung ESSO-Autohof, bis der fahruntüchtige LKW geborgen werden kann.

OTS: Polizeipräsidium Koblenz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117715 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117715.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz Führungszentrale Telefon: 0261-103-1099 E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.