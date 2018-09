Polizeipräsidium Konstanz / Berichtigung

Berichtigung

Konstanz - Die in der u.a. Mitteilung benannte Tat hat sich nicht am Abend des 19.09.18, sondern am 20.09.2018 um 07.30 Uhr ereignet. Wir bitten den Fehler zu entschuldigten.

Ursprungsmeldung vom 21.09.2018 um 16.25 Uhr:

Singen

Exhibitionist

Zu einem Fall von Exhibitionismus kam es am Mittwoch zwischen 22.30 Uhr und 23.00 Uhr in der Scheffelstraße. Im Bereich einer Türnische stand einer 35-jährigen Frau ein Mann mit heruntergelassenen Hose und entblößtem Glied gegenüber und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: rund 35-45 Jahre alt, 170 cm - 180 cm groß, kräftige/korpulente Statur, Glatze / bzw. extrem kurze Haare, mittel-/osteuropäische Erscheinung, blaue Oberbekleidung mit weißem Schriftzug an der Brust. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, mit dem Polizeirevier Singen, Tel.: 07731/888-0, Kontakt aufzunehmen

