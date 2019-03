Polizeipräsidium Konstanz / Bodenseekreis / Deggenhausertal

Bodenseekreis / Deggenhausertal

Konstanz - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 23.03.2019.

Motorradfahrer tödlich verletzt

Ein Motorradfahrer, welcher am Freitag, gegen 19.45 Uhr, auf der K 7744 von Grünwangen kommend in Richtung Untersiggingen fuhr, kollidierte auf der Fahrbahn gegen einen Rehbock und stürzte anschließend von seinem Motorrad auf die Gegenfahrbahn. Der 48-jährige Krad-Lenker wurde in der Folge von einem entgegenkommenden Pkw Opel erfasst und tödlich verletzt. Leichte Verletzungen erlitt der 20-jährige Opel-Fahrer, welcher nach dem Zusammenprall nach rechts von der Fahrbahn abkam und dessen Fahrzeug sich überschlug. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7500 Euro. Der Rehbock wurde durch den Unfall getötet. Eine eingerichtete Vollsperrung auf der K 7744 konnte gegen Mitternacht nach Ende der Unfallaufnahme aufgehoben werden.

