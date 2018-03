Polizeipräsidium Konstanz / Bodenseekreis Unfallflucht/ Zeugenaufruf

Bodenseekreis Unfallflucht/ Zeugenaufruf

Überlingen - Als am Freitag, gegen 09.30 Uhr, ein Gelenkbus auf der Hitzler Straße in Richtung ZOB fuhr und nach rechts in die Bushaltestelle einbog, prallte ein entgegenkommender Pkw gegen den Bus und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. An dem Bus entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/8040 in Verbindung zu setzen

