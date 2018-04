Polizeipräsidium Konstanz / Bootsunfall, Gekenterter Katamaran

Bootsunfall, Gekenterter Katamaran

Kressbronn/Bodenseekreis - Am Mittwochnachmittag gegen 15:15 Uhr kenterte vor Kressbronn Tunau ein 49jähriger Segler mit seinem Katamaran. Eine plötzliche Windböe erfasste den Katamaran, dadurch war das Boot nicht mehr steuerbar. Es kenterte und trieb mit seiner Takelage unter Wasser. Der Segler, der sich alleine auf seinem Boot befand, konnte sein Fahrzeug nicht selbständig wieder aufrichten. Ein Spaziergänger am etwa 400 Meter entfernten Ufer erkannte die Notlage und setzte einen Notruf ab. Daraufhin fuhren das Polizeiboot und die Rettungsboote der DLRG und Wasserwacht Nonnenhorn zum Unglücksort. Zudem wurde sofort ein Rettungshubschrauber in den Einsatz gebracht. Der Katamaran wurde vor Nonnenhorn wieder aufgerichtet und nach Nonnenstein geschleppt. Die Kursschifffahrt ist durch die Wasserschutzpolizei über Funk vom Bergemanöver gewarnt worden. Es kam zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen. Die gesamten Maßnahmen dauerten etwa drei Stunden an. Am Katamaran entstand ein geringfügiger Sachschaden. Die Wasserschutzpolizei nimmt diesen Bootsunfall zum Anlass, auf die Gefährlichkeit der Böen am Bodensee, insbesondere bei bestehenden Starkwindwarnungen, hinzuweisen. Auch geeignete Kleidung und Ausrüstung sind bei solchen Wetterlagen beim Wassersport unabdingbar.

