Polizeipräsidium Konstanz / Einbruch in Bäckerei

Einbruch in Bäckerei

Ravensburg - Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Einbruch in eine Bäckerei, den unbekannte Täter über die Weihnachtstage in der Jahnstraße begangen haben. Die Unbekannten waren gewaltsam über eine Tür in das Gebäude eingedrungen und hatten sich über eine weitere aufgebrochene Tür Zugang zu einem Geschäftsraum verschafft. Bislang ist nicht bekannt, ob die Einbrecher etwas entwendet haben. Personen, die in der Zeit von Samstagabend bis Mittwochmorgen Verdächtiges in der Jahnstraße oder der unmittelbaren Umgebung beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751-803-3333, zu melden.

Sauter

Tel. 07531-995-1010

