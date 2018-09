Polizeipräsidium Konstanz / Fahrzeugbrand

Fahrzeugbrand

Tettnang - Sachschaden von über 10.000 Euro ist heute Nachmittag gegen 15.40 Uhr bei einem Pkw-Brand auf der L 333 entstanden. Die 54-jährige Lenkerin eines Daimler-Benz war von Tannau kommend in Richtung Neukirch gefahren, als sie in Höhe der Abzweigung nach Baldensweiler plötzlich Rauch aus dem Motorraum quellen sah. Nachdem sie ihr Fahrzeug abgestellt hatte, geriet dieses in Vollbrand. Durch das Feuer, das vermutlich auf einen technischen Defekt zurückzuführen ist und von der Freiwilligen Feuerwehr Tettnang rasch gelöscht werden konnte, ist nicht nur das Auto total beschädigt, sondern auch die Fahrbahndecke in Mitleidenschaft gezogen worden. Durch das rasche Errichten einer Ölsperre konnte die Feuerwehr verhindern, dass ausgelaufener Dieselkraftstoff über einen Schacht in die Oberflächenentwässerung gelangte. Der Pkw musste von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Während der Einsatzmaßnahmen wurde der Verkehr im Wechsel halbseitig an der Brandstelle vorbeigeleitet.

