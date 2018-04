Polizeipräsidium Konstanz / Frontalkollision auf B 12

Frontalkollision auf B 12

Argenbühl - Einen Schwerverletzten und zwei leicht Verletzte sowie einen Sachschaden von rund 35.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Freitag gegen 12.30 Uhr auf der B12 in Höhe Argenbühl. Der 70-jährige Lenker eines Pkw war von Wangen in Richtung Isny gefahren und aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur geraten, wo er frontal mit dem Auto eines entgegenkommenden 19-Jährigen zusammenstieß. Der junge Mann wurde dabei schwer, der 70-jährige Fahrer und seine 51-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Sie wurden alle vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die Bundesstraße war bis gegen 14.30 Uhr voll gesperrt und ein örtliche Umleitung eingerichtet.

Mayer

