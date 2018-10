Polizeipräsidium Konstanz / Fußgängerin erfasst - Zeugen gesucht

Fußgängerin erfasst - Zeugen gesucht

Bad Waldsee - Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am vergangenen Montagmorgen gegen 07.30 Uhr in der Bahnhofstraße ereignete und bei dem eine 21-jährige Fußgängerin nicht unerheblich verletzt wurde. Der unbekannte Lenker eines Sprinters hatte die Bahnhofstraße von der Schützenstraße kommend in Richtung Aulendorfer Straße befahren und offensichtlich die junge Frau in Höhe des Bahnhofs übersehen, die auf dem Zebrastreifen die Fahrbahn in Richtung Bahnhof überqueren wollte. Die Fußgängerin konnte zwar durch einen Sprung nach vorn eine frontale Kollision mit dem Fahrzeug vermeiden, wurde aber dennoch an der Hüfte und dem Oberarm erfasst. Bei ihrem anschließenden Sturz erlitt die 21-Jährige Verletzungen, die später im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Sprinter-Fahrer fuhr anschließend weiter in Richtung Aulendorfer Straße, ohne sich um die verletzte Fußgängerin zu kümmern. Laut eines Zeugen soll es sich bei dem Fahrzeug um einen Mercedes-Sprinter mit hellem Führerhaus und dunklem Kofferaufbau handeln. Personen, die den Unfall beobachtet haben, insbesondere Passanten, die sich an der dortigen Bushaltestelle aufgehalten haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Waldsee, Tel. 07524/4043-0, zu melden.

Sauter

Tel. 07531-995-1010

OTS: Polizeipräsidium Konstanz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110973 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110973.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz Telefon: 07531 995-0 E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/