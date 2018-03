Polizeipräsidium Konstanz / Gemeinsame Pressemitteilung der ...

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 23.03.2018 - Jugendgruppe in Stockach werden 89 Straftaten angelastet

Stockach -

--

Stockach

Jugendgruppe werden 89 Straftaten angelastet

Auf zwischenzeitlich 89 Straftaten und 14 Ordnungswidrigkeiten summieren sich die Tatvorwürfe gegen eine aus 21 Personen bestehende Jugendgruppe im Alter von 13 bis 19 Jahren, die seit Anfang 2017 im Raum Stockach für Aufregung gesorgt hat. Die nach dem Vorfall in der Jahnhütte gebildete "Ermittlungsgruppe Nellenburg" (siehe Pressemeldung vom 21.12.2017) konnte in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Konstanz durch akribische Ermittlungsarbeit, zu der neben mehreren gerichtlich angeordneten Wohnungsdurchsuchungen auch zahlreiche Vernehmungen gehörten, eine Vielzahl von Straftaten, darunter Sexualdelikte, räuberische Erpressung, Brandstiftung, Landfriedensbruch, zahlreiche Körperverletzungsdelikte, Beleidigungen und Sachbeschädigungen, aufklären und dabei auch einen Einblick in die Struktur der Gruppe gewinnen. Dem engeren Kreis der Gruppierung "Die Stockacher" werden 13 Tatverdächtige, dem erweiterten Umfeld weitere acht Personen zugerechnet. Ein 15-Jähriger, der sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft befindet, weil er neben mehrerer Straftaten auch im Verdacht steht, zu seinem Vorteil auf Zeugen eingewirkt und sie eingeschüchtert zu haben, und ein 17-Jähriger werden als Rädelsführer angesehen. Ziel der in unterschiedlicher Besetzung agierenden Gruppe war es, unter anderem Partys und private Feiern zu "crashen", die Gäste dabei zu schlagen, einzuschüchtern und zu bestehlen. Dabei scheuten sie auch nicht den Einsatz von Schreckschusswaffen, Pfefferspray und Schlagwerkzeugen und waren bei ihren Aktionen teilweise maskiert. Ihr massives Auftreten, zu der auch ihre einheitliche dunkle Kleidung gehörte, führte bei den Opfern zu Einschüchterungen und einem zögerlichen Anzeigenverhalten. Einige Straftaten wurden erst im Rahmen der durchgeführten Ermittlungen bekannt und angezeigt. Die Gruppe hat sich zwischenzeitlich aufgelöst. Dennoch wird die Stockacher Polizei die Tatverdächtigen auch weiter im Auge behalten und mögliche Straftaten auch künftig konsequent verfolgen. Von der Staatsanwaltschaft Konstanz erfolgt derzeit die juristische Prüfung und Aufarbeitung der von der Polizei vorgelegten Tatkomplexe.

Erster Staatsanwalt Andreas Mathy, Tel. 07531/280-2063

Erster Kriminalhauptkommissar Bernd Schmidt, Tel. 07531/995-1012

Pressemeldung vom 21.12.2017

Stockach

Straftatenserie aufgeklärt

Etwa 30 Straftaten werden einer Gruppe von rund 20 Jugendlichen angelastet, die seit dem Sommer im Raum Stockach für Aufsehen gesorgt haben. Nach einem Vorfall in der Nacht zum 19.11.2017 in der Jahnhütte (siehe Pressemeldung unten vom 20.11.2017), wo mehrere Tatverdächtige eine private Geburtstagsfeier "crashten", wurde beim Polizeirevier Stockach zur Aufklärung des Sachverhalts eine Ermittlungsgruppe gebildet. Dabei gelang es den Beamten, neben den fünf bei dieser Tat festgestellten Jugendlichen, noch weitere mutmaßliche Tatbeteiligte zu ermitteln. Zwischenzeitlich werden den Tatverdächtigen, die in unterschiedlicher Besetzung in Erscheinung getreten sind, neben Körperverletzungen, Diebstählen und Beleidigungen auch schwere Straftaten wie Landfriedensbruch und räuberische Erpressung vorgeworfen. Die Wohnungen von zehn Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren und einem 13-Jährigen wurden am heutigen Donnerstag zeitgleich von rund 40 Polizeikräften unterschiedlicher Dienststellen, darunter auch Hundeführer, aufgrund von der Staatsanwaltschaft beantragter und vom Gericht erlassener Beschlüsse durchsucht. Dabei stellten die Ermittler neben Handys und Kommunikationsmedien auch Messer, Softair-Waffen, eine Gaspistole und Maskierungsgegenstände sowie Betäubungsmittelutensilien sicher. Von der Auswertung dieser Gegenstände versprechen sich die Ermittler weitere Taterkenntnisse.

Erster Staatsanwalt Andreas Mathy, Tel. 07531/280-2063

Erster Kriminalhauptkommissar Bernd Schmidt, Tel. 07531/995-1012

Pressemeldung des PP Konstanz vom 20.11.2017

Stockach-Hoppetenzell

Körperverletzung

Eine private Geburtstagsfeier in der Jahnhütte wurde am Samstagabend, gegen 22.45 Uhr, von einer Gruppe ungeladener Gäste gestört. Nachdem die Situation zu eskalieren drohte, wurde die Polizei verständigt und den Personen von den Beamten ein Platzverweis erteilt. Offensichtlich zeigte dies wenig Wirkung, da die rund 20-köpfige Personengruppe gegen 23.15 Uhr, erneut an der Jahnhütte aufgetaucht ist. Dabei gingen Personen aus dieser Gruppe wahllos auf vier Partygäste los und verletzten sie durch Schläge leicht. Beim Eintreffen der hinzugerufenen Polizeistreifen flüchtete die Personengruppe. Fünf Tatverdächtige im Alter von 16 bis 20 Jahren konnten aufgegriffen und kontrolliert werden. Die Polizei Stockach, Tel. 07771/9391-0, ermittelt wegen Körperverletzung und bittet Zeugen des Vorfalls, sich zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Konstanz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110973 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110973.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz Telefon: 07531 995-0 E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/